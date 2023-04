Sollevamento pesi | Europei Yerevan 2023 | argento per Massidda nei -61kg

(Di domenica 16 aprile 2023) Arriva il secondoper l’Italia daglidiin corso a, in Armenia. Ad ottenerlo è Sergionella categoria -61 Kg, gara nella quale si è arreso solamente al georgiano Shota Mishvelidze dopo un’incredibile gara tiratissima fino alla fine. Il 21enne azzurro ha pagato una prestazione non eccellente nello strappo, dove si è creato il gap (130 kg contro 136) che ha permesso poi al georgiano di imporsi. Anon è bastato il record italiano ottenuto successivamente nello slancio con 162 kg, risultato eguagliato anche dall’avversario. Una vera e propria battaglia a due, dato che sul terzo gradino del podio è salito il bulgaro Dimov, ben distante a 277 kg totali. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ???????????? ??'?????????????? ?????? Giulia Imperio è argento Europeo nella categoria -49 kg, bravissima!!!????????… - sportface2016 : #Pesi | Argento per Sergio #Massidda nei -61 kg agli #Europei di Yerevan - EliElielba : RT @Eurosport_IT: ???????????? ??'?????????????? ?????? Giulia Imperio è argento Europeo nella categoria -49 kg, bravissima!!!???????? - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: ???????????? ??'?????????????? ?????? Giulia Imperio è argento Europeo nella categoria -49 kg, bravissima!!!???????? - lattuga99 : Medaglia d'Argento per Sergio Massida nei -61kg agli Europei di sollevamento pesi di Yerevan?????? #Europei… -

Record italiano eguagliato e medaglia d'argento conquistata per Giulia Imperio , impegnata ai Campionati Europei di2023, a Yerevan (in Armenia). Nella categoria - 49 kg, l'azzurra è salita sul podio, portando a tre il numero di medaglie conquistate nella manifestazione. Nonostante una gara non ...L'Azerbaigian si è ritirato dai Campionati europei diin programma a Yerevan, la capitale dell'Armenia. A motivare l'abbandono della competizione l'episodio avvenuto nelle scorse ore: un uomo è salito sul palco della cerimonia di ...'Siamo orgogliosissimi di lui'. Queste le parole emozionate di mamma Sandra e papà Antonino, che, insieme al fratellino Andrea, sono i primi fan di Christian Di Maria, promessa del, che recentemente è entrato a far parte della Nazionale Italiana Fipe e si è trasferito a Roma al Centro di Preparazione Olimpica. Grazie ai risultati ottenuti alle gare regionali, ...

Da Diano Marina a Roma: a soli 13 anni Christian Di Maria entra nella nazionale di sollevamento pesi. "Il mio sogno ... Imperiapost.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:00 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale degli Europei di sollevamento pesi, categoria -61 kg maschili. Grazie di aver seguito l’evento in nostra com ...Si è appena conclusa la seconda finale di giornata a Yerevan (Armenia) in occasione dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2023, valevoli come tappa del percorso di qualificazione a cinque cerchi ...