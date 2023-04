Sollevamento pesi | Europei 2023 | Romania in trionfo con Cotruta nei 55 kg femminili

(Di domenica 16 aprile 2023) Si è appena conclusa la seconda finale di giornata a Yerevan (Armenia) in occasione dei Campionatidi, valevoli come tappa del percorso di qualificazione a cinque cerchi verso i Giochi di Parigi 2024. Nella categoria non olimpica -55 kg femminile è arrivato ildellacon la giovane Andreea. Primo titolo continentale assoluto per la rumena classe 2003, dopo il notevole quarto posto ottenuto agli ultimi Mondiali Senior di Bogotà, capace di imporsi al termine di un bellissimo confronto con altre due atlete fino all’ultima alzata.è riuscita a centrare la tripletta, aggiudicandosi l’oro in entrambe le specialità (91 kg di strappo, 110 di slancio). Completano il podio nel concorso generale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ???????????? ??'?????????????? ?????? Giulia Imperio è argento Europeo nella categoria -49 kg, bravissima!!!????????… - offertedi_oggi : ?? Gritin Elastici Fitness, [Set di 5] Banda Elastica Fasce Elastiche di Resistenza di ?? A 9,59€ ??… - SuperOfferteXyz : ?? Gritin Elastici Fitness, [Set di 5] Banda Elastica Fasce Elastiche di Resistenza di ?? A 9,59€ ??… - TitoSuei : RT @Eurosport_IT: ???????????? ??'?????????????? ?????? Giulia Imperio è argento Europeo nella categoria -49 kg, bravissima!!!???????? - AriannaeFabiola : RT @Eurosport_IT: ???????????? ??'?????????????? ?????? Giulia Imperio è argento Europeo nella categoria -49 kg, bravissima!!!???????? -

Record italiano eguagliato e medaglia d'argento conquistata per Giulia Imperio , impegnata ai Campionati Europei di2023, a Yerevan (in Armenia). Nella categoria - 49 kg, l'azzurra è salita sul podio, portando a tre il numero di medaglie conquistate nella manifestazione. Nonostante una gara non ...L'Azerbaigian si è ritirato dai Campionati europei diin programma a Yerevan, la capitale dell'Armenia. A motivare l'abbandono della competizione l'episodio avvenuto nelle scorse ore: un uomo è salito sul palco della cerimonia di ...'Siamo orgogliosissimi di lui'. Queste le parole emozionate di mamma Sandra e papà Antonino, che, insieme al fratellino Andrea, sono i primi fan di Christian Di Maria, promessa del, che recentemente è entrato a far parte della Nazionale Italiana Fipe e si è trasferito a Roma al Centro di Preparazione Olimpica. Grazie ai risultati ottenuti alle gare regionali, ...

Da Diano Marina a Roma: a soli 13 anni Christian Di Maria entra nella nazionale di sollevamento pesi. "Il mio sogno ... Imperiapost.it

Si è appena conclusa la seconda finale di giornata a Yerevan (Armenia) in occasione dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2023, valevoli come tappa del percorso di qualificazione a cinque cerchi ...La seconda giornata dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2023 si è aperta in quel di Yerevan (Armenia) con il gruppo A della categoria non olimpica -55 kg maschile, che ha visto il terzo titolo ...