Sollevamento pesi | Europei 2023 | il bulgaro Angel Rusev conquista il terzo titolo consecutivo nei 55 kg

(Di domenica 16 aprile 2023) La seconda giornata dei Campionatidisi è aperta in quel di Yerevan (Armenia) con il gruppo A della categoria non olimpica -55 kg maschile, che ha visto ilcontinentale assolutodial termine di una competizione incerta ed equilibrata decisasi all’ultima alzata. Il ventunenne, al quarto podio della carriera in un Europeo Senior (fu argento nel 2019, prima dei trionfi delle ultime due edizioni), è stato in grado di rimontare nella seconda parte di gara dopo aver chiuso quarto nello strappo a 109 kg, dominando l’esercizio di slancio con 141 kg e ribaltando la situazione per una sola lunghezza nel concorso generale davanti al georgiano Ramini ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ???????????? ??'?????????????? ?????? Giulia Imperio è argento Europeo nella categoria -49 kg, bravissima!!!????????… - ClaryClaretta : RT @Eurosport_IT: ???????????? ??'?????????????? ?????? Giulia Imperio è argento Europeo nella categoria -49 kg, bravissima!!!???????? - _Stilinski24_ : RT @Eurosport_IT: ???????????? ??'?????????????? ?????? Giulia Imperio è argento Europeo nella categoria -49 kg, bravissima!!!???????? - SMSNEWSOFFICIAL : #GiuliaImperio ha conquistato uno splendido argento nella categoria 49 kg agli Europei di sollevamento pesi in cors… - MontiFrancy82 : #GiuliaImperio ha conquistato uno splendido argento nella categoria 49 kg agli Europei di sollevamento pesi in cors… -

Record italiano eguagliato e medaglia d'argento conquistata per Giulia Imperio , impegnata ai Campionati Europei di2023, a Yerevan (in Armenia). Nella categoria - 49 kg, l'azzurra è salita sul podio, portando a tre il numero di medaglie conquistate nella manifestazione. Nonostante una gara non ...L'Azerbaigian si è ritirato dai Campionati europei diin programma a Yerevan, la capitale dell'Armenia. A motivare l'abbandono della competizione l'episodio avvenuto nelle scorse ore: un uomo è salito sul palco della cerimonia di ...'Siamo orgogliosissimi di lui'. Queste le parole emozionate di mamma Sandra e papà Antonino, che, insieme al fratellino Andrea, sono i primi fan di Christian Di Maria, promessa del, che recentemente è entrato a far parte della Nazionale Italiana Fipe e si è trasferito a Roma al Centro di Preparazione Olimpica. Grazie ai risultati ottenuti alle gare regionali, ...

Da Diano Marina a Roma: a soli 13 anni Christian Di Maria entra nella nazionale di sollevamento pesi. "Il mio sogno ... Imperiapost.it

La seconda giornata dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2023 si è aperta in quel di Yerevan (Armenia) con il gruppo A della categoria non olimpica -55 kg maschile, che ha visto il terzo titolo ...Proseguono le competizioni in quel di Yerevan, Capitale dell’Armenia che sta ospitando i Campionati Europei 2023 di sollevamento pesi. Dopo l’argento di Giulia Imperio, nella seconda giornata di gare ...