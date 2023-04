Sofia Raffaeli con un poker di ori è nella storia della ginnastica ritmica

(Di domenica 16 aprile 2023) AGI -è sempre piùmondiale. Oggi a Tashkent in Uzbekistan la 'Formica atomica', come viene soprannominata la 19enne ginnasta di Chiaravalle, ha vinto la medaglia d'oro in tutte e quattro le finali di specialità. L'agente delle Fiamme Oro, allenata allaFabriano da Julieta Cantaluppi, ha vinto al cerchio, palla, clavette e nastro.in occasionetappa di Coppa del mondocapitale uzbeka ha dimostrato tutte le sue qualità e capacità nei quattro attrezzi. Sbargliate le avversarie, campionessa del mondo in carica, ha aperto il programma delle finali conquistando subito il successo al cerchio con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ?????????? ?????????? ???????????????? ?? Trionfo azzurro a Tashkent, Sofia vince il concordo generale in Coppa del Mondo! ????????… - ItaliaTeam_it : SOFIA SEI UNICA???? Raffaeli conquista il successo nel concorso generale di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica.… - Agenzia_Ansa : Ennesimo trionfo per Sofia Raffaeli che domina la World Cup di Ginnastica Ritmica a Tashkent, in Uzbekistan. L'agen… - Fusillide : RT @Agenzia_Ansa: Sofia Raffaeli conquista quattro ori nelle finali della World Cup di Ginnastica Ritmica di Tashkent, in Uzbekistan. L'atl… - sinneristi1 : RT @ItaliaTeam_it: UNA FUORICLASSE?? Dopo il trionfo nell’All-Around individuale, un’inarrestabile Sofia Raffaeli sbaraglia la concorrenza… -

conquista quattro ori nelle finali della World Cup di Ginnastica Ritmica di Tashkent, in Uzbekistan. L'atleta delle Fiamme Oro non ha lasciato spazio alle rivali in nessuna final ...Quattro ori pernelle finali della World Cup di Ginnastica Ritmica di Tashkent, in Uzbekistan. Non c'è stato niente da fare per le rivali dell'atleta delle Fiamme Oro in nessuna delle final eight : la ...è sempre più nella storia della ginnastica ritmica mondiale. Oggi a Tashkent in Uzbekistan la "Formica atomica", come viene soprannominata la 19enne ginnasta di Chiaravalle, ha vinto la ...

Ritmica, Sofia Raffaeli vince in Coppa del mondo a Tashkent, ottavo podio stagionale la Repubblica

Questo mese hai letto 0 articoli. Se ne leggi almeno 60 non ti mostreremo più la pubblicità programmatica, quella più invasiva, e la tua navigazione su Vivere Jesi non sarà più tracciata in alcun modo ...The 16-year-old from Naples notched a score of 13.700, with the gold going to the Dutch Sanne Wevers (13.800). Also on Sunday, Italy's Sofia Raffaeli won four golds in the Rhythmic Gymnastics World ...