SOCIAL CALCIO – Juve | Fagioli in lacrime in panchina dopo l’errore

Nicolò Fagioli lascia il campo dopo l'errore che ha agevolato Defrel sul gol dell'1-0. Le lacrime in panchina del centrocampista della Juve Il Sassuolo ha superato la Juve per 1-0. A decidere la rete di Defrel, favorita da un errore di Nicolò Fagioli. Il centrocampista bianconero ha lasciato poi il campo e si è seduto in panchina, dove si è abbandonato ad un lungo pianto, che ha fatto in fretta il giro dei SOCIAL, dove i tifosi della Juve hanno in fretta perdonato la svista al giovane e hanno anzi apprezzato il senso di appartenenza. #Fagioli piange per l'errore che ha portato al gol il #Sassuolo.Fossero tutti così i calciatori…Un #Paredes qualsiasi dovrebbe imparare da un ...

