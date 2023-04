SOCIAL CALCIO – Incidente Immobile, le reazioni dei tifosi della Lazio sul web (Di domenica 16 aprile 2023) Ciro Immobile, attaccante della Lazio, questa mattina ha fatto un Incidente stradale con un tram. Ecco le reazioni dei tifosi biancocelesti Ciro Immobile, attaccante della Lazio, questa mattina ha fatto un Incidente stradale con un tram a poche centinaia di metri di distanza dallo stadio Olimpico. Ecco le reazioni dei tifosi biancocelesti. La sfiga di questo ragazzo quest’anno è un qualcosa che va oltre l’immaginazione. Non te lo meritavi Ciro, riprenditi presto ?— Giulio Mala (@GMalacrinis) April 16, 2023 Sempre con te capitano mio?Forza Ciro !— ValerioVinci (@valeriovinci11) April 16, 2023 Buona guarigione Ciro ??— Ros (@ros1900) April 16, 2023 Daje capitano ??— ? ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) Ciro, attaccante, questa mattina ha fatto unstradale con un tram. Ecco ledeibiancocelesti Ciro, attaccante, questa mattina ha fatto unstradale con un tram a poche centinaia di metri di distanza dallo stadio Olimpico. Ecco ledeibiancocelesti. La sfiga di questo ragazzo quest’anno è un qualcosa che va oltre l’immaginazione. Non te lo meritavi Ciro, riprenditi presto ?— Giulio Mala (@GMalacrinis) April 16, 2023 Sempre con te capitano mio?Forza Ciro !— ValerioVinci (@valeriovinci11) April 16, 2023 Buona guarigione Ciro ??— Ros (@ros1900) April 16, 2023 Daje capitano ??— ? ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AzzurreFIGC : Le 11 Azzurre scelte dalla Ct Milena Bertolini per ????#Italia ?? #Colombia ???? Oggi, ore 16.30 ??#Roma ??Amichevole… - AzzurreFIGC : #Nazionale ???? #Italia ?? #Colombia ???? ?? Oggi, ore 16.30 ??? #Roma ?? Amichevole ?? In diretta streaming su ????… - sportmediaset : L'affondo della Lazio: video social sui falli Juve non fischiati #Lazio #LazioJuventus #LazioJuve - CalcioNews24 : Le reazioni dei tifosi della #Lazio all'incidente di #Immobile - TgrRai : RT @TgrRaiER: #Calcio, a #ReggioEmilia esplode la festa dei tifosi per la promozione dei granata #IoSeguoTgr -