Siviglia di LaLiga Santander: Programma e dove guardare in TV (Di domenica 16 aprile 2023) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 16/04/2023 alle 03:00 CEST La squadra di Ché ha due pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime partite Quelli guidati da José Luis Mendilibar, invece, accumulano due vittorie, un pareggio e una sconfitta Questa domenica, per continuare con il Giornata 29 della Liga Santander 2022-2023Lui Valencia e il Siviglia Giocheranno un nuovo confronto che si svolgerà a Mestalla. A questo proposito, va notato che il gruppo guidato da Ruben Baraja è posizionato nel diciottesimo posto in classificasommando 27 punti e -4 di differenziale reti. Per quanto riguarda le sue ultime partite, hanno perso contro l'Almeria (2-1), hanno pareggiato con il Rayo Vallecano (1-1), hanno perso contro l'Atlético de ...

