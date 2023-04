Siria | agguato nel deserto ai cercatori di tartufi | almeno 26 morti «È stato l’Isis»

(Di domenica 16 aprile 2023)26 persone sarebbero rimaste uccise in un attacco terroristico in, la cui responsabilità viene attribuita ad una cellula del. A riferirlo è l’Osservatoriono per i diritti umani (Osdh), che denuncia come quella avvenuta oggi, 16 aprile, sia l’ennesima azione violenta condotta i raccoglitori dinell’area centrale del Paese. Il gruppo jihadista ha infatti «ucciso 26 persone mentre raccoglievadelad Hama orientale», ha detto l’Osservatorio, precisando chedieci di loro erano combattenti filo-regime. Foto: EPA/AHMED MARDNLI – Un’esercitazione di soldati Usa e delle Forze democratichene nellanordorientale – 7 settembre 2022. Leggi ...

Foto: EPA/AHMED MARDNLI - Un'esercitazione di soldati Usa e delle Forze democratiche siriane nellanordorientale - 7 settembre 2022.... anzi programmando una sorta di. Questa forza è naturalmente l'Iran, che comanda gli ... nel corso delle reazioni israeliane alla veloce trasformazione dellain un retroterra iraniano ...Non solo la Wagner combatte in Africa, presidiae Venezuela, si diffonde in Africa a spingere migranti in Italia, ma si immischia pure nelle ...Assassinato il 15 gennaio del 2000 in uncon ...

Siria, agguato nel deserto ai cercatori di tartufi: almeno 26 morti. «È ... Open

Dall'approvazione del vaccino contro la Malaria in Ghana alla fine dell'isolamento della Siria tra i Paesi arabi, i principali fatti della settimana che hanno avuto meno rilevanza sulla stampa ...Decine di missili. Il leader di Hamas a Beirut da Nasrallah. Gli Usa: "Diritto alla difesa" Giornata di sole, cedri carichi di foglie al vento nel primo giorno della Pasqua ebraica, in cui si ricorda ...