Silvio Berlusconi sta meglio: è uscito dalla terapia intensiva (Di domenica 16 aprile 2023) Secondo fonti dell'ospedale San Raffaele, riportate dal Corriere della Sera, il leader di Forza Italia è stato trasferito dalla terapia intensiva a un reparto di degenza semplice Leggi su vanityfair (Di domenica 16 aprile 2023) Secondo fonti dell'ospedale San Raffaele, riportate dal Corriere della Sera, il leader di Forza Italia è stato trasferitoa un reparto di degenza semplice

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Smentite dai pm le voci sui soldi in nero a Salvatore Baiardo. Che però è stato perquisito nella inchiesta su Silvi… - matteorenzi : Io non ho mai votato Silvio Berlusconi. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio Governo. A maggior ragio… - fanpage : 'Forza Italia ha già un generale, che è Silvio Berlusconi. Se Renzi vuole venire a fare il caporale in mezzo ai nos… - rossoneroanto : RT @DiMarzio: .@ACMonza | Il presidente Silvio #Berlusconi è uscito dalla terapia intensiva: le ultime - PressReview99 : Silvio Berlusconi esce dalla terapia intensiva: «Costante miglioramento» -