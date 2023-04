Silvio Berlusconi lascia la terapia intensiva per essere trasferito in un reparto ordinario del San Raffaele

(Di domenica 16 aprile 2023) Leggi Anche, sabato di riposo in ospedale: bollettino non prima di lunedì, quadro clinico in costante miglioramento Il miglioramento che si era registrato nei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Smentite dai pm le voci sui soldi in nero a Salvatore Baiardo. Che però è stato perquisito nella inchiesta su Silvi… - Agenzia_Ansa : Dopo 12 giorni l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi lascia la terapia intensiva dell'ospedale San Raffae… - lucfontana : Silvio Berlusconi esce dalla terapia intensiva, trasferito in un reparto di degenza ordinaria - MauroCapozza : RT @petergomezblog: Silvio Berlusconi lascia dopo 12 giorni la terapia intensiva del San Raffaele: trasferito in un reparto di degenza ordi… - AlessandraOdri : Migliorano le condizioni di Silvio Berlusconi. Bravissimo il dottor Zangrillo, che lo ha sempre curato con grande p… -

Leggi Anche, sabato di riposo in ospedale: bollettino non prima di lunedì, quadro clinico in costante miglioramento Il miglioramento che si era registrato nei giorni scorsi si ...... tra mafiosi, ricattatori e faccendieri, inseguendo una presunta foto - che ovviamente non esiste - dia colloquio con il boss Giuseppe Graviano . "Follia tutta italiana, ho più ...Dopo 12 giorni l'ex presidente del Consigliolascia la terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano per essere trasferito in un altro reparto. A permettere il trasferimento, che era in programma per oggi, è il "...

MeteoWeb E’ il secondo fine settimana in terapia intensiva al San Raffaele per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. I medici assicurano che per l’ex Premier quella appena trascorsa è stat ...Silvio Berlusconi ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato dal 5 aprile a causa delle ...