Silvio Berlusconi lascia dopo 12 giorni la terapia intensiva del San Raffaele: trasferito in un reparto di degenza ordinario (Di domenica 16 aprile 2023) dopo 12 giorni di ricovero Silvio Berlusconi lascia la terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano dove è stato trattato per le conseguenze di una leucemia di cui soffre da almeno due anni. A quanto si apprende, i medici hanno dato il via libera per il trasferimento del leader di Forza Italia in una stanza di un reparto di degenza ordinario. A permetterlo è il “costante miglioramento” del suo quadro clinico del quale avevano parlato nel loro ultimo bollettino i professori Alberto Zangrillo e il primario Fabio Ciceri. Anche domenica Berlusconi ha ricevuto le visite di familiari e amici. Il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri è arrivato poco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023)12di ricoverolacardio-toraco-vascolare dell’ospedale Sandi Milano dove è stato trattato per le conseguenze di una leucemia di cui soffre da almeno due anni. A quanto si apprende, i medici hanno dato il via libera per il trasferimento del leader di Forza Italia in una stanza di undi. A permetterlo è il “costante miglioramento” del suo quadro clinico del quale avevano parlato nel loro ultimo bollettino i professori Alberto Zangrillo e il primario Fabio Ciceri. Anche domenicaha ricevuto le visite di familiari e amici. Il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri è arrivato poco ...

