Silvio Berlusconi esce dalla terapia intensiva, trasferito in reparto di degenza ordinaria (Di domenica 16 aprile 2023) Silvio Berlusconi ha lasciato la terapia intensiva. L’ex premier, ricoverato nell’ospedale San Raffaele di Milano dallo scorso 5 aprile, è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria. Secondo quanto si apprende, le condizioni del leader di Forza Italia sono in costante miglioramento, tanto da aver permesso ai medici di programmare per oggi il trasferimento in un altro reparto. Di “costante miglioramento” del quadro clinico avevano parlato nelle scorse ore anche il professor Alberto Zangrillo e il primario Fabio Ciceri. Leggi su tg24.sky (Di domenica 16 aprile 2023)ha lasciato la. L’ex premier, ricoverato nell’ospedale San Raffaele di Milano dallo scorso 5 aprile, è statoin undi. Secondo quanto si apprende, le condizioni del leader di Forza Italia sono in costante miglioramento, tanto da aver permesso ai medici di programmare per oggi il trasferimento in un altro. Di “costante miglioramento” del quadro clinico avevano parlato nelle scorse ore anche il professor Alberto Zangrillo e il primario Fabio Ciceri.

