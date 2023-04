(Di domenica 16 aprile 2023) A 12dal ricovero per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica,ha lasciato ladell’ospedale San Raffaele, per essere trasferito nel reparto solventi del primo piano del padiglione Q.: oggi la visita di Marina e Paolo È lì che sono andati a fargli visita, questo pomeriggio, la figlia Marina e il fratello Paolo, che entrando con l’auto dall’ingresso carrabile di via Olgettina 60 ha confermato ai cronisti il trasferimento dell’ex premier. ”Tutto bene”, la rassicurazione con il sorriso sulle labbra e il pollice alzato di Paolo, seguita da un invito alla cautela.fuori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Smentite dai pm le voci sui soldi in nero a Salvatore Baiardo. Che però è stato perquisito nella inchiesta su Silvi… - Agenzia_Ansa : Dopo 12 giorni l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi lascia la terapia intensiva dell'ospedale San Raffae… - repubblica : Silvio Berlusconi esce dalla terapia intensiva: ora è ricoverato in un reparto ordinario del San Raffaele - SecolodItalia1 : Silvio Berlusconi è uscito (dopo 12 giorni) dalla terapia intensiva. Domani il bollettino medico… - lo_scriba : ++ #Berlusconi lascia la terapia intensiva ++ Per essere trasferito in un altro reparto (ANSA) Dopo 12 giorni l'e… -

AGI/Vista - "Leggevo adesso in agenzia il fatto che è sato trasferito dalla terapia intensiva a un reparto l'amico, in bocca al lupo", le parole di Matteo Salvini nel corso di un evento al teatro Guglielmi di Massa. / Fb Lega Toscanasta meglio . A dodici giorni dal ricovero il Cavaliere ha lasciato la terapia intensiva del San Raffaele ed è stato trasferito in un reparto ordinario .lascia la terapia ...Il leader di Forza Italialascia la terapia intensiva per essere trasferito in un reparto di degenza ordinaria dell'ospedale San Raffaele a Milano. Da quanto si apprende, il via libera è arrivato da Alberto ...

Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato dello stato di salute di Silvio Berlusconi, patron del Monza, e oggi sono arrivate nuove e importanti notizie. Qualche istante fa, infatti, è arrivata l’ufficial ...Dopo 12 giorni di ricovero Silvio Berlusconi ha avuto il via libera per lasciare la terapia intensiva ed essere trasferito nelle prossime ore in un reparto di degenza ordinaria ...