Si spara a Khartum. Si aprono corridoi umanitari

(Di domenica 16 aprile 2023) Nonostante in Sudan si continui are, le parti in conflitto si sono accordate per i. Gli annunci sono stati fatti dalle due formazioni sui rispettivi account Facebook e Twitter.

Nonostante in Sudan si continui a sparare, le parti in conflitto si sono accordate per i corridoi umanitari. Gli annunci sono stati fatti dalle due formazioni sui rispettivi account Facebook e Twitter.I combattimenti in Sudan 'Sianche a Khartoum 2. Vengono usate anche armi pesanti e circolano ...forze paramilitari di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdane Daglo nel Sud di, ...'Sianche a Khartoum 2. Vengono usate pure armi pesanti e circolano carri armati, si sentono ... L'Unità di crisi della Farnesina ha invitato gli italiani presenti aa non lasciare le ...

Sudan, a Khartoum scontri tra esercito e paramilitari. Spari vicino l'ambasciata italiana Sky Tg24

Preoccupazione è espressa anche dalla Cina che anche qui esorta ad un cessate il fuoco. L'ambasciata cinese in Sudan, pur non riportando ancora nessuna segnalazione di cinesi in loco in situazioni ...