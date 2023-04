Si innamorano sul web ma scoprono di essere vicini di casa da 40 anni

(Di domenica 16 aprile 2023) Il destino, talvolta, fa giri strani. Come nel caso di un uomo e una donna originari di Mansfield, nel Nottinghamshire, che si sono innamorati perdutamente sul web attraverso un sito di incontri chiamato Nextdoor. Chris Place, 44, ha iniziato a chattare con Michelle Tooby, 42, e in breve i due hanno iniziato a frequentarsi. Hanno subito trovato una certa sintonia e ben presto tra loro è scoppiato l’amore. Ma la circostanza che li ha lasciati senza fiato è stato scoprire che eranodida 40e non si erano mai incrociati prima di allora. Il tutto è stato possibile grazie alla app che mette in contatto utenti che abitano vicino, organizza incontri e condivide informazioni locali. Dopo due settimane di conversazioni online, i due sono usciti insieme e hanno scoperto di avere molte ...

