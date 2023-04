Si apre voragine in strada a Napoli | venti alloggi sgomberati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Napoli, si apre grossa voragine a Secondigliano dopo le precipitazioni delle ultime ore: la strada continua a ceder… - RaiNews : Nell'area del crollo è stata temporaneamente sospesa la fornitura di acqua e gas #voragine #maltempo #crollo… - rep_napoli : Napoli, si apre una voragine a Secondigliano: sgomberati 20 alloggi [aggiornamento delle 20:27] - MariaDellaMoni6 : Napoli, voragine si apre per il maltempo: interrotte forniture acqua e gas a Secondigliano ??Una voragine si è aper… - andrea_falivene : RT @TgrRaiCampania: Paura a Secondigliano, si apre grossa voragine. Sprofondata via del Cassano dove ora c'è un cratere di 10 metri di diam… -

Paura a Secondigliano nella notte. Una voragine si è aperta nel quartiere a nord di Napoli, sulla carreggiata di via del Cassano. Lo sprofondamento è avvenuto gradualmente a partire dalle ore 3,30 senza coinvolgere alcun mezzo. Lo squarcio stradale ha raggiunto un diametro di dieci metri e circa otto di profondità.

Napoli, si apre una voragine a Secondigliano: nessun mezzo coinvolto nel cratere. Senz'acqua la zona RaiNews

Paura a secondigliano nella notte. Una voragine si è aperta nel quartiere a nord di Napoli, sulla carreggiata di via del Cassano. Lo sprofondamento è avvenuto gradualmente a partire dalle ore 3,30 ...Proseguono gli interventi avviati già da questa mattina dalle squadre di Abc Napoli, l’azienda speciale che gestisce le risorse idriche.