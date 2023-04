Shake, i protagonisti: "La suggestione di Shakespeare per una serie teen piena di sfumature" (Di domenica 16 aprile 2023) I protagonisti Jason Prempeh, Giada Di Palma, Giulia Fazzini, Greta Esposito e Damiano Gavino, insieme alla regista Giulia Gandini, raccontano Shake nella nostra intervista. La serie è in streaming su RaiPlay. Shakespeare in chiave teen drama? Sì, accade in Shake, serie diretta da Giulia Gandini e creata da Gianluca Bernardini, Carolina Cavalli, Caterina Salvatori. Otto episodi disponibili su RaiPlay in cui si raccontano gli intrecci amorosi e gelosi di un gruppo di ragazzi e ragazze di Roma, che condividono lo stesso liceo e la stessa passione per il parkour. Una serie che, appunto, rielabora l'Otello di William Shakespeare, portando in sovrimpressione temi universali, nonché efficaci per essere tradotti in uno show ... Leggi su movieplayer (Di domenica 16 aprile 2023) IJason Prempeh, Giada Di Palma, Giulia Fazzini, Greta Esposito e Damiano Gavino, insieme alla regista Giulia Gandini, raccontanonella nostra intervista. Laè in streaming su RaiPlay.speare in chiavedrama? Sì, accade indiretta da Giulia Gandini e creata da Gianluca Bernardini, Carolina Cavalli, Caterina Salvatori. Otto episodi disponibili su RaiPlay in cui si raccontano gli intrecci amorosi e gelosi di un gruppo di ragazzi e ragazze di Roma, che condividono lo stesso liceo e la stessa passione per il parkour. Unache, appunto, rielabora l'Otello di Williamspeare, portando in sovrimpressione temi universali, nonché efficaci per essere tradotti in uno show ...

