Settimana prossima Sporting Lisbona-Juventus, Europa League: quando si gioca, data, programma, orario, tv e streaming (Di domenica 16 aprile 2023) Prosegue l’avventura della Juventus in Europa League. La squadra di Massimiliano Allegri è uscita vittoriosa dalla partita di andata dei quarti di finale con lo Sporting Lisbona grazie al gol al 73? di Federico Gatti, ma ora sarà chiamata a difendere il vantaggio all’Estadio José Alvalade di Lisbona nella sfida di ritorno. Non sarà un incrocio facile per i bianconeri, che hanno avuto parecchie difficoltà contro i lusitani. Nel finale sono stati salvati per due volte da Mattia Perin, entrato nel corso del primo tempo a causa di un malore accusato da Wojciech Szcz?sny e oppostosi a delle conclusioni ravvicinate degli avversari, ma servirà qualcosa di più nella partita di giovedì 20 aprile. Il ritorno della partita che decreterà la semifinalista di Europa ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Prosegue l’avventura dellain. La squadra di Massimiliano Allegri è uscita vittoriosa dalla partita di andei quarti di finale con lograzie al gol al 73? di Federico Gatti, ma ora sarà chiamata a difendere il vantaggio all’Estadio José Alvalade dinella sfida di ritorno. Non sarà un incrocio facile per i bianconeri, che hanno avuto parecchie difficoltà contro i lusitani. Nel finale sono stati salvati per due volte da Mattia Perin, entrato nel corso del primo tempo a causa di un malore accusato da Wojciech Szcz?sny e oppostosi a delle conclusioni ravvicinate degli avversari, ma servirà qualcosa di più nella partita di giovedì 20 aprile. Il ritorno della partita che decreterà la semifinalista di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... frankgabbani : È stato un piacere e un onore stare in vostra compagnia stasera! Io vi aspetto sempre qui, su @RaiUno e @RaiPlay, s… - ASRomaFemminile : ??? Spugna: “È un segnale forte, è una partita in meno da giocare, in vista dello scontro diretto della prossima set… - romeoagresti : #Juventus, entra nel vivo il futuro di #Milik: l’agente del polacco, David Pantak, è atteso la prossima settimana a… - elkunaguero10 : Di Bello è da una settimana che va in giro a fare disastri, ma puntualmente la prossima domenica sarà in campo a fa… - valery70072138 : RT @liss__2: ddm a tutti i suoi amici la prossima settimana : #oriele -