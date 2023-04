Settimana prossima Roma-Feyenoord, Europa League: quando si gioca, data, programma, orario, tv e streaming (Di domenica 16 aprile 2023) Una gara d’andata complicata contro una squadra diversa rispetto a quella incontrata in finale di Conference League (poi vinta) l’anno scorso. Una formazione molto più solida, convinta e soprattutto preparata: mentalmente e tatticamente. Con queste parole si può descrivere l’attuale stagione del Feyenoord, avversario della Roma nei quarti di finale dell’Europa League. La compagine olandese e quella giallorossa infatti, hanno lottato e lotteranno per ottenere un posto in semifinale. Nella gara d’andata giocata lo scorso 13 aprile a partire dalle 18.45, al De Kuip, gli uomini di Arne Slot si sono imposti su quelli di Josè Mourinho. La squadra di Rotterdam non ha lasciato scampo all’undici capitolino e lo ha superato, seppur di misura, per 1 rete a 0. ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Una gara d’ancomplicata contro una squadra diversa rispetto a quella incontrata in finale di Conference(poi vinta) l’anno scorso. Una formazione molto più solida, convinta e soprattutto preparata: mentalmente e tatticamente. Con queste parole si può descrivere l’attuale stagione del, avversario dellanei quarti di finale dell’. La compagine olandese e quella giallorossa infatti, hanno lottato e lotteranno per ottenere un posto in semifinale. Nella gara d’anta lo scorso 13 aprile a partire dalle 18.45, al De Kuip, gli uomini di Arne Slot si sono imposti su quelli di Josè Mourinho. La squadra di Rotterdam non ha lasciato scampo all’undici capitolino e lo ha superato, seppur di misura, per 1 rete a 0. ...

