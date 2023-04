Settimana prossima Napoli-Milan, Champions League: quando si gioca, data, programma, orario, tv e streaming (Di domenica 16 aprile 2023) Tutto in una notte. Martedì 18 aprile, alle ore 21, Napoli e Milan scendono in campo allo stadio “Diego Armando Maradona” per il secondo e ultimo atto dei quarti di finale di Champions League. Dopo l’1-0 dell’andata per i rossoneri firmato Bennacer, gli azzurri devono vincere con due gol di scarto per accedere alla semifinale. Un’impresa che, davanti al pubblico, sembra tutt’altro che impossibile. Soprattutto con Osimhen sul rettangolo di gioco: il nigeriano è infatti recuperato. La sfida, attesissima, sarà trasmessa sia da Sky che su Canale 5, in chiaro. Una buona notizia per i tifosi delle due squadre sparsi in tutta Italia, che potranno godersi davanti alla tv la partita più importante della stagione. Il Milan, al gran completo, si gioca davvero tutto. Il ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Tutto in una notte. Martedì 18 aprile, alle ore 21,scendono in campo allo stadio “Diego Armando Maradona” per il secondo e ultimo atto dei quarti di finale di. Dopo l’1-0 dell’anper i rossoneri firmato Bennacer, gli azzurri devono vincere con due gol di scarto per accedere alla semifinale. Un’impresa che, davanti al pubblico, sembra tutt’altro che impossibile. Soprattutto con Osimhen sul rettangolo di gioco: il nigeriano è infatti recuperato. La sfida, attesissima, sarà trasmessa sia da Sky che su Canale 5, in chiaro. Una buona notizia per i tifosi delle due squadre sparsi in tutta Italia, che potranno godersi davanti alla tv la partita più importante della stagione. Il, al gran completo, sidavvero tutto. Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... frankgabbani : È stato un piacere e un onore stare in vostra compagnia stasera! Io vi aspetto sempre qui, su @RaiUno e @RaiPlay, s… - ASRomaFemminile : ??? Spugna: “È un segnale forte, è una partita in meno da giocare, in vista dello scontro diretto della prossima set… - romeoagresti : #Juventus, entra nel vivo il futuro di #Milik: l’agente del polacco, David Pantak, è atteso la prossima settimana a… - m_dazzi : RT @neveitalia: Un paio di giorni ai box per Goggia e Shiffrin a Kvitfjell, il meteo promette bene per la prossima settimana #FISAlpine #Al… - partypravo_ : @alessiasidec settimana prossima? ???????? -