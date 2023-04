Settimana prossima Inter-Benfica, Champions League: quando si gioca, data, programma, orario, tv e streaming (Di domenica 16 aprile 2023) Messo in archivio l’impegno di campionato contro il Monza, l’Inter è già proiettata anima e corpo verso il match valevole come ritorno dei quarti di finale della Champions League 2023. Mercoledì 19 aprile, infatti, alle ore 21.00, lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro sarà il palcoscenico della sfida contro il Benfica, che aprirà le porte alle semifinali. Dopo il brillante 2-0 conquistato all’Estadio Da Luz di Lisbona (con le reti di Nicolò Barella e Romelu Lukaku), la compagine allenata da mister Simone Inzaghi dovrà assolutamente evitare ogni distrazione e portare a casa la qualificazione al turno successivo, sfruttando il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico. Il doppio vantaggio, ovviamente, garantisce una bella fetta di probabilità di centrare le semifinali per la squadra nerazzurra ma, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Messo in archivio l’impegno di campionato contro il Monza, l’è già proiettata anima e corpo verso il match valevole come ritorno dei quarti di finale della2023. Mercoledì 19 aprile, infatti, alle ore 21.00, lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro sarà il palcoscenico della sfida contro il, che aprirà le porte alle semifinali. Dopo il brillante 2-0 conquistato all’Estadio Da Luz di Lisbona (con le reti di Nicolò Barella e Romelu Lukaku), la compagine allenata da mister Simone Inzaghi dovrà assolutamente evitare ogni distrazione e portare a casa la qualificazione al turno successivo, sfruttando il vantaggio dire davanti al proprio pubblico. Il doppio vantaggio, ovviamente, garantisce una bella fetta di probabilità di centrare le semifinali per la squadra nerazzurra ma, ...

