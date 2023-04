Setti | “Potevo guadagnare di più da Amrabat o da Jorginho”

(Di domenica 16 aprile 2023) Tra i talenti della dirigenza del Napoli c’è sicuramente quello di saper scovare talenti emergenti da ingaggiare a basso prezzo per poi farli crescere e veder lievitare il loro cartellino. E’ quanto accaduto lo scorso anno con l’arrivo di Kvaratskhelia, ma il georgiano non è l’unico. A ricordare uno dei talenti che il Napoli ha L'articolo

Commenta per primo Il presidente dell'Hellas Verona, Maurizioha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Rrahmani mi ha sorpreso . Guardate ... 'guadagnare di più da Amrabat,...Commenta per primo Il presidente dell'Hellas Verona, Maurizioha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Rrahmani mi ha sorpreso . Guardate ... 'guadagnare di più da Amrabat,...

Setti: "Potego guadagnare di più da Amrabat o da Jorginho" DailyNews 24

Stampa E’ finito in ospedale, dopo essere stato aggredito da un cinghiale. Poteva finire addirittura in tragedia la disavventura capitata, nel pomeriggio di ieri a un contadino che – come riporta il s ...Lo stabilimento che è stato teatro della feroce rissa, sul lungomare di Fregene, ora rischia la chiusura. Seppure lo scontro si è verificato in spiaggia, nel pomeriggio di Pasquetta, la Questura, prop ...