Serie D | il resoconto di Catania-Sancataldese 3-3

Arriva la bestia nera per il Catania, la Sancataldese pareggia 3-3 in rimonta giocando una partita gagliarda. Gli uomini di mister Infantino riescono a pareggiare una partita che sembrava persa dopo essere stati sotto 3-1 grazie a due reti in soli due minuti. Foto a cura di Nino RussoSi veste di rosa lo stadio Angelo Massimino, con una terna arbitrale tutta al femminile che guiderà l'incontro valido per la trentunesima giornata di campionato di Serie d girone i, prima volta assoluta in questo stadio. Si affrontano il Catania e la Sancataldese. Squadra avversaria che ha bei trascorsi con il Catania: proprio in questa stagione si sono incontrate già ben due volte, la prima in un afoso pomeriggio di Agosto per la prima partita in assoluto del Catania ssd per la coppa ...

