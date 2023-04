Serie C/girone C 37esima giornata torna al successo esterno il Crotone contro la Gelbison (Di domenica 16 aprile 2023) Gelbison 0 Crotone 2 Marcatori: Kargbo 16°, Chiricò 33° Gelbison (3-4-1-2): D’Agostino, Gilli, Cargnelutti, Loreto, Nunziante (Caccavallo), Papa, Uliano (Fornito), Granata, De Sena (Kyeremateng), Tumminello, Correnti (Infantino). All. Spicuzza, (Galderisi squalificato) Crotone (3-4-2-1): Dini, Cuomo, Golemic, Gigliotti (Bove), Mogos (Calapai), Vitale, Carraro, Tribuzzi (Giron), Chiricò (Pannitteri), D’Errico(D’Ursi), Kargbo (Calapai). All. Zauli Arbitro: Enrico Maggio di Lodi Ass. Stefano Camilli di Foligno–Marat Ivanavich Fiore di Genova Quarto giudice a bordo campo: Gabriele Totaro di Lecce Ammoniti: Granata, Gilli, Cuomo, Golemic, Infantino, Tumminello Angoli: 4 a 1 per il Crotone Recupero: 5 minuti terreno di gioco al limite della praticabilità per l’abbondante pioggia caduta durante e prima ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 16 aprile 2023)2 Marcatori: Kargbo 16°, Chiricò 33°(3-4-1-2): D’Agostino, Gilli, Cargnelutti, Loreto, Nunziante (Caccavallo), Papa, Uliano (Fornito), Granata, De Sena (Kyeremateng), Tumminello, Correnti (Infantino). All. Spicuzza, (Galderisi squalificato)(3-4-2-1): Dini, Cuomo, Golemic, Gigliotti (Bove), Mogos (Calapai), Vitale, Carraro, Tribuzzi (Giron), Chiricò (Pannitteri), D’Errico(D’Ursi), Kargbo (Calapai). All. Zauli Arbitro: Enrico Maggio di Lodi Ass. Stefano Camilli di Foligno–Marat Ivanavich Fiore di Genova Quarto giudice a bordo campo: Gabriele Totaro di Lecce Ammoniti: Granata, Gilli, Cuomo, Golemic, Infantino, Tumminello Angoli: 4 a 1 per ilRecupero: 5 minuti terreno di gioco al limite della praticabilità per l’abbondante pioggia caduta durante e prima ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++STORICA PRIMA PROMOZIONE IN SERIE B PER LA #FERALPISALO': I LOMBARDI VINCONO IL GIRONE A DI #SERIEC+++ - Siro_FM : Serie C – Girone A | Giornata 0?9? F.C. Arzignano Valchiampo ?? F.C. Sangiuliano City 4:4 (0:2) ?? 09' M. Bruzzone… - Massimo60386626 : RT @FIBSpress: Serie A Baseball Opening Weekend?? Sabato: Partono bene le big in un Opening Day con cinque doppiette e tre gare rinviate:… - AllAroundnet : @LNPSOCIAL #SerieA2OldWildWest #gironesalvezza 3ª andata 2022-23 @StellaAzzurraRm questa volta non trema nel finale… - LucaIelmini : @Milestemplaris E ti assicuro che il terrore serie b ce l'ho ben presente e non vale, in negativo, nessuna coppa. Q… -