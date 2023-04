Serie C 2022 2023 | Monterosi e Taranto a reti inviolate

(Di domenica 16 aprile 2023) Un pareggio che forse non accontenta nessuno.non vanno oltre lo 0-0: i padroni di casa non hanno più possibilità di evitare il playout, mentre gli ospiti non trovano l’allungo in zona playoff. Tra le due, però, chi esce col sorriso è proprio ilche, in inferiorità numerica, quantomeno si gode per almeno un’altra settimana il decimo posto in classifica, ultima posizione valida per i playoff. Poche occasioni e ritmi bassi nei 90? di gioco. La partita si accende nell’ultima mezz’ora quando Boccadamo lascia in 10 ilper un doppio giallo. Ilfa la partita, ma non si rende pericoloso. E l’occasione più nitida è dei pugliesi con Citarella che con un colpo di testa dalla lunga distanza grazia Alia, che era uscito dall’area con un rinvio. GLI ALTRI RISULTATI ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Squadre che si sono qualificate in Champions League pur avendo perso almeno 11 partite in Serie A come l'Inter 2022… - DiMarzio : #SerieA #Fantacalcio | #Juventus, la probabile formazione contro il #Sassuolo: #Allegri potrebbe far esordire un gi… - carlogarganese : Serie A OPEN PLAY xG 2022-23 1. Milan 48 xG Napoli 42 Inter 41 Atalanta 39 Lazio 33 Roma 31 Fiorentina 31 Udinese… - kiofra1 : RT @Gazzetta_it: Juve, e se fosse il 'non gioco' di Allegri la chiave del successo? - giornali_it : Sassuolo-Juventus LIVE #16aprile #QuotidianiSportivi #SkySport24 -

HIGHLIGHTS FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Calendario/2023: tutte le partite di campionato La nuova stagione parte nel weekend del 13 - 14 agosto e si ...Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 37° giornata del Girone C di- 2023 CERIGNOLA - Domenica 16 aprile allo stadio Domenico Monterisi andrà in scena Audace Cerignola - ...Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 37° giornata del Girone C di- 2023 ANDRIA - Domenica 16 aprile allo stadio Degli Ulivi andrà in scena Fidelis Andria - Avellino , ...

Bologna-AC Milan 1-1, Serie A TIM 2022/2023: gli highlights | AC ... AC Milan

Il risultato in diretta live di Virtus Bologna-Trento, sfida valida come ventiseiesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket ...Il risultato in diretta live di Tortona-Brescia, sfida valida come ventiseiesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Gli uomini di coach Ramondino stanno tenendo un rendimento abbastanza ...