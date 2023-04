Serie C 2022/2023, il Vicenza rimonta il Pordenone. FeralpiSalò sconfitta a Novara (Di domenica 16 aprile 2023) Il Vicenza supera 2-1 in rimonta il Pordenone nel match del Romeo Menti valevole per la trentasettesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/2023: le reti di Rolfini e Ferrari ribaltano l’iniziale vantaggio neroverde siglato da Dubickas. I biancorossi, dunque, consolidano il quarto posto in classifica e si portano ad una sola lunghezza da friulani. Colpaccio del Novara che, grazie ad un’autogol nel finale di Panico, stende 1-0 la neo-promossa FeralpiSalò. Novara-Pordenone RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa si rendono pericolosi dopo appena cinque minuti con una conclusione imprecisa di Rolfini, ma sul ribaltamento di fronte sono i neroverdi a passare in vantaggio al 9? con Edgaras Dubickas: ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Ilsupera 2-1 inilnel match del Romeo Menti valevole per la trentasettesima giornata del girone A del campionato di: le reti di Rolfini e Ferrari ribaltano l’iniziale vantaggio neroverde siglato da Dubickas. I biancorossi, dunque, consolidano il quarto posto in classifica e si portano ad una sola lunghezza da friulani. Colpaccio delche, grazie ad un’autogol nel finale di Panico, stende 1-0 la neo-promossaRIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa si rendono pericolosi dopo appena cinque minuti con una conclusione imprecisa di Rolfini, ma sul ribaltamento di fronte sono i neroverdi a passare in vantaggio al 9? con Edgaras Dubickas: ...

