Serie C 2022/2023, Arzignano ok: 1-0 alla Juventus U23 (Di domenica 16 aprile 2023) L'Arzignano batte 1-0 la Juventus U23 e consolida l'ottavo posto nel girone B di Serie C 2022/2023. Le prime occasioni sono tutte degli ospiti. Al 18? Parigi effettua un traversone dalla destra, Bordo va di testa e sfiora il palo alla destra di Daffata. L'estremo difensore bianconero non si fa sorprendere al 20? quando Lunghi si libera di un avversario e lascia partire dalla lunga distanza un destro potente ma centrale. Al 29? arriva il meritato 1-0 dell'Arzignano. Bordo riceve uno scarico al limite dell'area e scocca un tiro rasoterra che non lascia scampo al portiere avversario. La Juve cresce nel finale di primo tempo. E al 34? Saio è costretto ad un doppio intervento per negare il gol a Sekulov e Cudrig. Il secondo tempo è un ...

