Serie B, giornata 33: si salva il Bari, vince il Genoa

Il pareggio del Frosinone a Cagliari nella giornata 33 di Serie B avvicina nuovamente il Genoa alla vetta della classifica, ora distante 4 punti. Il Bari si salva dalla sconfitta contro il Como, ko di misura per il Südtirol mentre la Reggina non riesce ad avvicinare il quarto posto. Il Venezia si allontana dalle zone basse della classifica, rischia il Perugia.

Serie B, giornata 33: Cagliari-Frosinone 0-0, Genoa-Perugia 2-0, Bari-Como 2-2, Modena-Parma 1-1, Venezia-Palermo 3-2

Rallenta ancora la capolista Frosinone, che pareggia 0-0 sul campo del Cagliari: per i sardi è il nono risultato utile consecutivo. Risultato che avvicina il Genoa alla vetta della classifica: 2-0 al Perugia e quinta vittoria nelle ultime sei

