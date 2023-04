Serie B 2022/2023, la Ternana batte il Pisa: 2-1 (Di domenica 16 aprile 2023) Dopo aver raccolto un punto in due partite, la Ternana riesce a dare lo scossone salvezza e si allontana dalle zone calde grazie alla vittoria per 2-1 in casa contro il Pisa. Terza partita senza vittorie per i ragazzi di D’Angelo che si trovano all’ottavo posto a +3 da Modena, Palermo e proprio dalla squadra di Lucarelli. Al 6? è Moreo a sbloccare il risultato su assist di Beruatto. Un primo tempo comodo per i toscani che si dimostrano solidi difensivamente, ma nella ripresa c’è l’episodio che cambia il match. Al 70? un fallo di mano di Barba spinge il Var a concedere il rigore che Favilli trasforma. E cinque minuti dopo c’è il gol di Falletti che vale il 2-1 definitivo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Dopo aver raccolto un punto in due partite, lariesce a dare lo scossone salvezza e si allontana dalle zone calde grazie alla vittoria per 2-1 in casa contro il. Terza partita senza vittorie per i ragazzi di D’Angelo che si trovano all’ottavo posto a +3 da Modena, Palermo e proprio dalla squadra di Lucarelli. Al 6? è Moreo a sbloccare il risultato su assist di Beruatto. Un primo tempo comodo per i toscani che si dimostrano solidi difensivamente, ma nella ripresa c’è l’episodio che cambia il match. Al 70? un fallo di mano di Barba spinge il Var a concedere il rigore che Favilli trasforma. E cinque minuti dopo c’è il gol di Falletti che vale il 2-1 definitivo. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Squadre che si sono qualificate in Champions League pur avendo perso almeno 11 partite in Serie A come l'Inter 2022… - DiMarzio : #SerieA #Fantacalcio | #Juventus, la probabile formazione contro il #Sassuolo: #Allegri potrebbe far esordire un gi… - carlogarganese : Serie A OPEN PLAY xG 2022-23 1. Milan 48 xG Napoli 42 Inter 41 Atalanta 39 Lazio 33 Roma 31 Fiorentina 31 Udinese… - tabellamercatob : Ultima gara 14^ ritorno #SerieB Finale #PisaTernana 2-1 Favilli, Falletti e Moreo Tabellino e cronaca - 2022_ema : RT @elcin130885: @abiancucci1 @kivanctatlitug @elcnsng Bellissima serie #çarpisma ?? Meravigliosi #ElçinSangu è #KivancTatlitug -