Serie A1 basket 2022 2023 | è spettacolo tra Napoli e Venezia | i lagunari trionfano 93-91

(Di domenica 16 aprile 2023) È grandeal PalaBarbuto in questa sfida dell’ora di pranzo tra: alla fine, dopo 40 minuti di gioco effettivo palpitanti, entusiasmanti, ad imporsi con un 93-91 deciso da un fantastico canestro siglato al momento in cui è suonata la sirena. Clamoroso quanto accaduto durante questa sfida, che ha visto le squadre effettuare sorpassi e controsorpassi fino all’ultimo respiro., grazie a questo successo, sale a 14 vittorie stagionali a consolida il quinto posto in classifica, mentredeve ingoiare un boccone molto amaro anche in termini di corsa salvezza: i partenopei restano quattordicesimi (primi tra i salvi) con 9 vittorie, ma potrebbero più tardi essere agganciati da Verona (attesa dalla mission impossible contro Milano). SportFace.

Serie A - Openjobmetis Varese penalizzata di 16 punti e ultima in classifica con incubo retrocessione Eurosport IT

La domenica della 26esima giornata di serie A comincia presto, con il mezzogiorno di fuoco tra GeVi Napoli e Reyer Venezia al PalaBarbuto di Fuorigrotta. Qui le dichiarazioni dei due allenatori ...Si è disputato l’anticipo di pranzo della ventiseiesima giornata del massimo campionato italiano di basket e in campo sono scese Napoli e Venezia. Per la GeVI l’obbligo di vincere per conquistare punt ...