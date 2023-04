Serie A | Watt sulla sirena | Venezia beffa Napoli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaBasketIT : ?? Il canestro allo scadere di Mitchell Watt che ha regalato a @REYER1872 la vittoria su Napoli, la 5?? consecutiva… - PianetaBasketIT : ?? WATT STENDE NAPOLI Quinta vittoria di fila in campionato per la Reyer #Venezia che grazie al canestro di Watt co… - basketinside360 : Napoli ci crede fino all'ultimo ma Venezia con Parks e Watt passa al PalaBarbuto - -

Fallo istantaneo, Granger fa +3 esterno con 4' da giocare, bastano a Napoli per costruire il tiro del 91 pari con Zerini, ma anche a Venezia che nel secondo e 8 decimi che le restano trova con......sotto i 200 Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 5G è il più potente dei modelli standard della. ... che si ricarica con velocità fino a 33. Al momento in cui scriviamo si acquista nella fascia di ......una fotocamera principale da 200 MP e una batteria da 5.000 mAh con una ricarica rapida da 100. Ci aspettiamo che realme annunci la nuovarealme 11 a breve, con prezzi a partire da 200 euro.

Serie A - Venezia espugna 93-91 Napoli al fotofinish: Mitchell Watt decisivo per il 5° successo di fila Eurosport IT

Si è disputato l’anticipo di pranzo della ventiseiesima giornata del massimo campionato italiano di basket e in campo sono scese Napoli e Venezia. Per la GeVI l’obbligo di vincere per conquistare punt ...La Reyer centra il quinto successo di fila grazie al canestro vincente del suo pivot americano sulla sirena del 40’. I padroni di casa lottano ma sprecano la palla del sorpasso a 4” dalla fine ...