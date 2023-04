Serie A 2022/2023: risultati e classifica aggiornata, tutti i marcatori e i tabellini (Di domenica 16 aprile 2023) Tutto pronto per l’inizio della Serie A 2022/2023. Un altro campionato è iniziato, e prima della sosta per i Mondiali, continua ad andare avanti a ritmi molto veloci. Il Milan Campione d’Italia proverà a bissare lo Scudetto dello scorso anno, ma Juventus, Inter, Napoli e Roma sono in agguato, chi uscirà vincitore alla fine? Qui di seguito, tutti i risultati delle gare di tutte le giornate e la classifica. LA classifica Napoli 75 Lazio 61 Roma 56 Milan 53 Inter 51 Atalanta 48 Juventus 44 (-15) Bologna 44 Fiorentina 41 Sassuolo 40 Udinese 39 Torino 39 Monza 37 Empoli 32 Salernitana 30 Lecce 28 Spezia 26 Hellas Verona 23 Cremonese 19 Sampdoria 16 risultati PRIMA GIORNATA SABATO 13 AGOSTO 18:30 Milan-Udinese 4-2 (2? pt Becao, 12? pt Theo Hernandez ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Tutto pronto per l’inizio della. Un altro campionato è iniziato, e prima della sosta per i Mondiali, continua ad andare avanti a ritmi molto veloci. Il Milan Campione d’Italia proverà a bissare lo Scudetto dello scorso anno, ma Juventus, Inter, Napoli e Roma sono in agguato, chi uscirà vincitore alla fine? Qui di seguito,delle gare di tutte le giornate e la. LANapoli 75 Lazio 61 Roma 56 Milan 53 Inter 51 Atalanta 48 Juventus 44 (-15) Bologna 44 Fiorentina 41 Sassuolo 40 Udinese 39 Torino 39 Monza 37 Empoli 32 Salernitana 30 Lecce 28 Spezia 26 Hellas Verona 23 Cremonese 19 Sampdoria 16PRIMA GIORNATA SABATO 13 AGOSTO 18:30 Milan-Udinese 4-2 (2? pt Becao, 12? pt Theo Hernandez ...

