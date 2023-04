(Di domenica 16 aprile 2023) INTERVISTE ALLO SPECCHIO. Questa intervista è parte del progetto «Interviste allo specchio», condiviso con Il Giornale di Brescia e nato in occasione del 2023, l’anno che vede i due capoluoghi uniti come Capitale della Cultura 2023. Ogni domenica i due quotidiani propongono l’intervista a due personaggi autorevoli delculturale (nell’accezione più ampia), uno bergamasco e uno bresciano, realizzate da giornalisti delle due testate. Di seguito trovate l’intervista al personaggio bergamasco. Per scoprire il contenuto dell’intervista all’omologo bresciano, invece, vi rinviamo a Il Giornale di Brescia: il link in fondo all’intervista.

Leggi l'intervista a, rettore dell'Università degli Studi di Bergamo, su L'Eco di Bergamo >> La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, ...... il già più volte sindacoAnnunziata e Francesco Bellomo a Calvanico tre candidati a sindaco:... anche Robertoe Gerundo Speranza a Romagnano al Monte a San Gregorio Magno si ripresenta ...... illustratore e musicistaOlivotti in "Ma che storia è" - Leggi qui BISUSCHIO " Venerdì 14 ...il Castello di Masnago apre ai giovani visitatori un percorso alla scoperta di dame e...

Sergio Cavalieri: «L'Università si è aperta al mondo» L'Eco di Bergamo

INTERVISTE ALLO SPECCHIO. Questa intervista è parte del progetto «Interviste allo specchio», condiviso con Il Giornale di Brescia e nato in occasione del 2023, l’anno che vede i due capoluoghi uniti c ...L'idea del Comune e dell'Asst Bergamo Est è nata subito dopo il Covid. Da ottobre i corsi in collaborazione tra le Università di Bergamo e Brescia ...