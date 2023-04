(Di domenica 16 aprile 2023) Piacenza -1 - 3 (19 - 25, 22 - 25, 25 - 20, 20 - 25) — Non basta un Palabanca esaurito a Piacenza per pareggiare la serie contro. La formazione di Lorenzetti si regala un altro successo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Continua il momento magico dell’Allianz che pareggia la serie con la Lube. Per l’Itas tre match point #superlega - volley0214ball : RT @pilloledivolley: Playoff semifinali gara 2: Trento passa in 4 set sul campo di Piacenza e va sul 2-0, Milano si impone al tie break e i… - mattd_shanks : RT @pilloledivolley: Playoff semifinali gara 2: Trento passa in 4 set sul campo di Piacenza e va sul 2-0, Milano si impone al tie break e i… - sakura04270622 : RT @pilloledivolley: Playoff semifinali gara 2: Trento passa in 4 set sul campo di Piacenza e va sul 2-0, Milano si impone al tie break e i… - Yukarii74483357 : RT @pilloledivolley: Playoff semifinali gara 2: Trento passa in 4 set sul campo di Piacenza e va sul 2-0, Milano si impone al tie break e i… -

All'Allianz Cloud la Lube Cucine Civitanova non bissa il successo di1 contro una Milano ostinata e tenace che come con Perugia difende il suo fortino portando il match al quinto set, vincendolo ...Nella giornata di oggi si sono giocate le seconde partite valide per le serie delledei Playoff di Superlega 2022/2023. Trento batte Piacenza 3 - 1, 25 - 19 25 - 22 20 - 25 ...di casa in...Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di- 2 Milano - Civitanova delledei Playoff Superlega 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno ...

Semifinali, gara 2: Milano batte Civitanova, Trento è già sul 2-0 La Gazzetta dello Sport

Le rosa si aggiudicano il primo confronto con l'ostica squadra casalasca con grinta e determinazione. Rettke MVP di un match al cardiopalmo aperto dal minuto di silenzio in ricordo di Julia Ituma. Mer ...Il ricorso contro la squalifica di Lukaku per lanciare un segnale forte contro il razzismo. L’Inter ha deciso di farlo. Di presentare al giudice sportivo la documentazione necessaria per cercare di re ...