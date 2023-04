“Sei solo un raccomandato”. Amici 22, Cricca crolla e il gesto di Maria De Filippi fa infuriare tutti (Di domenica 16 aprile 2023) “È un raccomandato”, Maria De Filippi nei guai: polemica ad Amici 22. La quinta puntata del serale di Amici ha fatto discutere non poco, sia nella scuola che fuori. Da una parte due concorrenti che sono crollati durante la registrazione, dall’altra il pubblico che non ha sopportato alcuni atteggiamenti, sia degli studenti che di Maria De Filippi. Proprio così, nella lente d’ingrandimento dei social è finita anche queen Mary. Ma andiamo con ordine, durante la registrazione del programma, andata in onda sabato 15 aprile 2023, sono stati due i ragazzi che si sono sentiti male, per via di pressioni esterne (o interne). Uno di questi è Aron, che ha sofferto molto le parole di uno dei giudici: Cristiano Malgioglio. “Io sono molto felice che i coach ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 aprile 2023) “È un”,Denei guai: polemica ad22. La quinta puntata del serale diha fatto discutere non poco, sia nella scuola che fuori. Da una parte due concorrenti che sonoti durante la registrazione, dall’altra il pubblico che non ha sopportato alcuni atteggiamenti, sia degli studenti che diDe. Proprio così, nella lente d’ingrandimento dei social è finita anche queen Mary. Ma andiamo con ordine, durante la registrazione del programma, andata in onda sabato 15 aprile 2023, sono stati due i ragazzi che si sono sentiti male, per via di pressioni esterne (o interne). Uno di questi è Aron, che ha sofferto molto le parole di uno dei giudici: Cristiano Malgioglio. “Io sono molto felice che i coach ...

