Sei cliente Amazon Prime? Ora puoi avere anche questo servizio gratis (Di domenica 16 aprile 2023) Con Amazon Prime è ora possibile ottenere un altro vantaggio che a breve sarà disponibile in tutta Italia: di cosa si tratta Prima della pandemia sui giornali trovavamo spesso notizie sulla tendenza – anche se poi proprio nuova non era – dell’eCommerce. Dopo la possibilità di comprare ormai da decenni nei centri commerciali, i consumatori L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 16 aprile 2023) Conè ora possibile ottenere un altro vantaggio che a breve sarà disponibile in tutta Italia: di cosa si tratta Prima della pandemia sui giornali trovavamo spesso notizie sulla tendenza –se poi proprio nuova non era – dell’eCommerce. Dopo la possibilità di comprare ormai da decenni nei centri commerciali, i consumatori L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Real_BillyA : @Real_ColeMack strano sei cliente abituale - ValentinaBelt19 : RT @CartaCastelli: Se io avessi una botteguccia fatta di una sola stanza vorrei mettermi a vendere,sai cosa? La speranza. Per un soldo ne d… - ErmetZoidsche : @peppology @libertariancla @MoviLibertario @aabx2 @IDK_Italy @TombeurDeLivres @masaccio_ Anche a livello giuridico… - Riccard610 : @Iscandar_1963 @Marta_Brambilla Poi per dire, a me un cliente della azienda per cui lavoro inizió a trattarmi manco… - w0rstgirl : pov sei un tranquillo commesso di fumetteria e chiedi ad una cliente 'leggi manga?' e lei ti inizia una dissertazio… -