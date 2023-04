Secondo i dati di Actionaid, ogni anno circa 2000 bambine sono a rischio. La sensibilizzazione sul tema deve partire dalle scuole per arrivare alle famiglie, e, in particolare, alle mamme (Di domenica 16 aprile 2023) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Tra un mese celebreremo la Festa della Mamma. Mai come in questo periodo, nel mondo politico si dibatte sul ruolo di questa figura che nel nostro Paese gode di una particolare aura di sacralità. La polemica sulla maternità surrogata e le prime discussioni sul diritto di aborto infiammano le opposte fazioni, e io mi chiedo se parlarne oggi sia davvero una priorità per chi ci governa. Ma qui, per una volta, non voglio parlarvi dei diritti delle mamme ma delle loro responsabilità. Come quella di alcune di loro, approdate in Italia spesso in condizioni difficili, che decidono di rispettare le proprie tradizioni, talvolta male interpretandole, anche nel nostro territorio, condannando le proprie figlie al terribile destino di un matrimonio forzato. In Italia non ci ... Leggi su iodonna (Di domenica 16 aprile 2023) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Tra un mese celebreremo la Festa della Mamma. Mai come in questo periodo, nel mondo politico si dibatte sul ruolo di questa figura che nel nostro Paese gode di unaaura di sacralità. La polemica sulla maternità surrogata e le prime discussioni sul diritto di aborto infiammano le opposte fazioni, e io mi chiedo se parlarne oggi sia davvero una priorità per chi ci governa. Ma qui, per una volta, non voglio parlarvi dei diritti dellema delle loro responsabilità. Come quella di alcune di loro, approdate in Italia spesso in condizioni difficili, che decidono di rispettare le proprie tradizioni, talvolta male interpretandole, anche nel nostro territorio, condannando le proprie figlie al terribile destino di un matrimonio forzato. In Italia non ci ...

