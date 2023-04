Se su Facebook compaiono annunci per il gioco d’azzardo | Meta ne è responsabile

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 16 aprile 2023)ha “giocato” e, alla fine, ha pagato un conto salatissimo. Il Tar ha, infatti, rispedito al mittente il ricorso presentato danei confronti dell’ordinanza-ingiunzione emessa da Agcom. Quindi, l’azienda di Zuckerberg (nella sua “costola europea”) dovrà pagare una multa da 750mila euro per aver violato quanto previsto dal decreto dignità sulla pubblicità sulsui social. Una vicenda che, dunque, riapre l’eterna contesa sulle responsabilità in seno alle piattaforme che devono monitorare cosa viene pubblicato dagli utenti. In particolare, come nel caso in specie, se si tratta di post sponsorizzati creati e condivisi da utenti business.sui social, pubblicità colpa diL’azione dell’Autorità ...