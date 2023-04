Se le strade fanno schifo con chi ce la prendiamo? L'ira di Paragone (Di domenica 16 aprile 2023) Chiedo scusa se scrivo di una cosa talmente banale che ormai ci siamo rassegnati a non farci nemmeno più caso: la manutenzione delle strade. Sembra infatti che ci dobbiamo rassegnare all'idea delle buche, di tombini come ostacoli, di rattoppi realizzati con sciatteria, alle delimitazioni di mini cantieri che ormai stanno lì da settimane con i loro nastri biancorossi e cartelli poggiati a terra fino a quando non si sa. E che dire della segnaletica? Invisibile, composta e persino fuorviante. Sia quella in terra sia quella cartellonistica: «Tanto ci sono i navigatori e quindi chi volete che metta soldi su nuovi cartelli», commentava un vigile tra il serio e l'ironico. Già, chi mette i soldi? Nessuno pare abbia più soldi. Però le tasse le paghiamo e paghiamo pure una valanga di multe che, stando a una ripartizione di quel gettito, dovrebbero servire per la prevenzione ... Leggi su iltempo (Di domenica 16 aprile 2023) Chiedo scusa se scrivo di una cosa talmente banale che ormai ci siamo rassegnati a non farci nemmeno più caso: la manutenzione delle. Sembra infatti che ci dobbiamo rassegnare all'idea delle buche, di tombini come ostacoli, di rattoppi realizzati con sciatteria, alle delimitazioni di mini cantieri che ormai stanno lì da settimane con i loro nastri biancorossi e cartelli poggiati a terra fino a quando non si sa. E che dire della segnaletica? Invisibile, composta e persino fuorviante. Sia quella in terra sia quella cartellonistica: «Tanto ci sono i navigatori e quindi chi volete che metta soldi su nuovi cartelli», commentava un vigile tra il serio e l'ironico. Già, chi mette i soldi? Nessuno pare abbia più soldi. Però le tasse le paghiamo e paghiamo pure una valanga di multe che, stando a una ripartizione di quel gettito, dovrebbero servire per la prevenzione ...

