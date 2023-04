“Sdegno assoluto, offese gravi”. La reazione dell'avvocato di Berlusconi sul caso Giletti (Di domenica 16 aprile 2023) Una reazione forte ad accuse gravi. “Non posso che manifestare il mio più assoluto Sdegno per quanto è stato pubblicato oggi da varie testate. Sono accuse infondate e offese gravissime che calpestano la storia di un uomo che, oltre ad essere uno dei più grandi imprenditori italiani, ha ricoperto per ben quattro volte il ruolo di Presidente del Consiglio”. A scriverlo in una nota è l'avvocato di Silvio Berlusconi, Giorgio Perroni, in merito agli articoli di stampa sull'esistenza di una presunta foto risalente al 1992 che ritrarrebbe il Cavaliere - al momento ricoverato in terapia intensiva - insieme al boss mafioso Giuseppe graviano e al generale dei carabinieri Francesco Delfino. “Del resto - prosegue Perroni - da almeno un quarto di ... Leggi su iltempo (Di domenica 16 aprile 2023) Unaforte ad accuse. “Non posso che manifestare il mio piùper quanto è stato pubblicato oggi da varie testate. Sono accuse infondate essime che calpestano la storia di un uomo che, oltre ad essere uno dei più grandi imprenditori italiani, ha ricoperto per ben quattro volte il ruolo di Presidente del Consiglio”. A scriverlo in una nota è l'di Silvio, Giorgio Perroni, in merito agli articoli di stampa sull'esistenza di una presunta foto risalente al 1992 che ritrarrebbe il Cavaliere - al momento ricoverato in terapia intensiva - insieme al boss mafioso Giuseppeano e al generale dei carabinieri Francesco Delfino. “Del resto - prosegue Perroni - da almeno un quarto di ...

