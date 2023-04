Scuola, la Svizzera rilancia la “bigiata” legalizzata: in 18 cantoni quattro giorni di vacanza contrattualizzata (Di domenica 16 aprile 2023) quattro mezze giornate jolly da far gestire alle famiglie e agli allievi delle scuole dell’obbligo. L’idea della “bigiata” legalizzata arriva dalla Svizzera dove diciotto cantoni hanno deciso di dare il loro ok a questa formula di “vacanza” contrattualizzata. La notizia, data ufficialmente dalla Radio Televisione Svizzera, sta facendo molto discutere anche in Italia dove ad oggi psicologi e presidi non la vedono di buon occhio. L’iniziativa oltre confine, nata per favorire la conciliazione famiglia-Scuola-lavoro, è nata nel canton Argovia nel 1981, ben 42 anni fa ma l’entrata nel gruppo anche del canton Vallese, che ha appena votato l’introduzione, dal prossimo anno scolastico delle giornate jolly, ha riacceso i riflettori sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023)mezze giornate jolly da far gestire alle famiglie e agli allievi delle scuole dell’obbligo. L’idea della “arriva dalladove diciottohanno deciso di dare il loro ok a questa formula di “. La notizia, data ufficialmente dalla Radio Televisione, sta facendo molto discutere anche in Italia dove ad oggi psicologi e presidi non la vedono di buon occhio. L’iniziativa oltre confine, nata per favorire la conciliazione famiglia--lavoro, è nata nel canton Argovia nel 1981, ben 42 anni fa ma l’entrata nel gruppo anche del canton Vallese, che ha appena votato l’introduzione, dal prossimo anno scolastico delle giornate jolly, ha riacceso i riflettori sulle ...

