Scudetto Napoli | rimesso a posto il murales imbrattato di Torre Annunziata – FOTO

(Di domenica 16 aprile 2023) Tutto è bene quel che finisce bene. E vale anche per il, i suoi tifosi e i tifosi delle altre squadre campane che nelle ultime settimane hanno avuto “problemi” con la squadra partenopea. L’avvicinarsi della vittoria delloha portato al malumore in diverse città campane, con alcune frange ultras che vorrebbero non si esultasse nelle città diverse dao non in provincia di. Negli ultimi giorni si è alzato un polverone anche con la città di, dove unraffigurante il terzodelera statoe coperto con della vernice nera....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Comunque ridendo e scherzando se restituiscono la penalizzazione alla Juventus è il Napoli perde lo scontro diretto… - DiMarzio : #Napoli, le parole di #Osimhen sulla possibilità di vincere lo Scudetto - DAZN_IT : Sofferenza e fatica ????? Ma il Napoli fa un altro passo verso lo scudetto ???? #LecceNapoli #SerieATIM #DAZN - giggiross123 : RT @AGTW_it: #Napoli, ecco il presepe dedicato alla festa #scudetto - marcimarti17 : @atenanera @sscnapoli Se è vero, invece, il contrario, in nome di uno scudetto io non sono disposta a fare finta di… -

La pace tra Aurelio De Laurentiis i tifosi delè stata pilotata dalla politica. L'incontro tra il presidente e i capi ultras sarebbe stato ...anche in vista della prossima festa. Gli ...... è la sua filosofia, di cui il Milan che ha vinto loè la massima espressione: nessuna ...la centesima vittoria in rossonero in una partita così importante e storica come quella di, ...Non parliamo della travolgente Lazio di Sarri: mancano otto giornate e i quattordici punti di vantaggio delsono un'assicurazione invidiabile sullo. Ma con qualche giornata in più ...

Dopo il pareggio contro il Verona in campionato, parla l'attaccante del Napoli, Victor Osimhen: queste le sue parole ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...