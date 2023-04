SCOOP Calciopoli | Moggi e il sequestro di persona | 'Magari l'avessi fatto davvero | avrei impedito al guardalinee di delinquere'

(Di domenica 16 aprile 2023) Luciano, ex dirigente della Juventus, torna nella sua chiavetta che Calciomercato.com ha potuto visionare in anteprima anche sul famoso...

... sono presenti diversi episodi in cui l'ex dirigente della Juve accusa Leandro Meani , all'epoca addetto agli arbitri del Milan , di essere il vero fulcro dello scandalo. Vengono elencati ...LA PRIMA PARTE:, la chiavetta di Moggi: FIGC e CONI in combutta con Milan e Roma contro la Juve. 'Chi vince troppo nello sport non fa bene' Lepore nel 2021 diceva: 'Se fossimo andati ...Meani, dopo, è stato tolto dalla lista dirigenti rossonera . Perché, si legge, questo non è mai stato notato Addirittura sono riportati gli scambi tra Meani e l'arbitro Massimo De Santis ...

All'interno della chiavetta di Luciano Moggi che Calciomercato.com ha potuto visionare in anteprima, sono presenti diversi episodi in cui l'ex dirigente della Juve accusa Leandro Meani, all'epoca adde ...E’ noto a tutti come al tempo del procedimento di Calciopoli fosse opinione comune che il problema non era ascrivibile esclusivamente al sistema Moggi, ma si trattasse di una corruttela diffusa ...