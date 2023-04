Scontri in Sudan, almeno 56 morti (Di domenica 16 aprile 2023) Tra le vittime ci sono sia civili che militari, circa 600 i feriti. Guterres: "Cessino ostilità". Tajani: "Riprenda dialogo" Continua ad aggravarsi in Sudan il bilancio degli Scontri tra le forze armate e le Forze di supporto rapido (Rsf). Secondo quanto riferisce su Twitter il Comitato centrale dei medici Sudanesi, le persone uccise sono almeno 56. I feriti sono circa 600. Nella capitale Khartoum ci sono stati 25 morti e 302 feriti. Tra le vittime ci sono sia civili sia militari. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha intanto condannato fermamente lo scoppio dei combattimenti, rivolgendo “l’invito ai leader delle Forze di supporto rapido e delle Forze armate Sudanesi a cessare immediatamente le ostilità, ripristinare la calma e avviare un dialogo per ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 aprile 2023) Tra le vittime ci sono sia civili che militari, circa 600 i feriti. Guterres: "Cessino ostilità". Tajani: "Riprenda dialogo" Continua ad aggravarsi inil bilancio deglitra le forze armate e le Forze di supporto rapido (Rsf). Secondo quanto riferisce su Twitter il Comitato centrale dei mediciesi, le persone uccise sono56. I feriti sono circa 600. Nella capitale Khartoum ci sono stati 25e 302 feriti. Tra le vittime ci sono sia civili sia militari. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha intanto condannato fermamente lo scoppio dei combattimenti, rivolgendo “l’invito ai leader delle Forze di supporto rapido e delle Forze armateesi a cessare immediatamente le ostilità, ripristinare la calma e avviare un dialogo per ...

