Scontri in Sudan, almeno 56 morti (Di domenica 16 aprile 2023) Continua ad aggravarsi in Sudan il bilancio degli Scontri tra le forze armate e le Forze di supporto rapido (Rsf) . Secondo quanto riferisce su Twitter il Comitato centrale dei medici Sudanesi, le ...

