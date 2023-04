Schwazer: «Per la Wada, anche davanti all’evidenza contraria, è sempre l’atleta a sbagliare» (Di domenica 16 aprile 2023) Su Netflix è in onda la docuserie in quattro episodi dedicata a “Il caso Alex Schwazer“, prodotta da Indigo Stories. Schwazer parla della serie e della sua vita in un’intervista a Sportweek. «Mi sveglio intorno alle cinque e mezza. C’è da portare mia figlia Ida all’asilo. E così quello è l’unico momento per il mio allenamentino. Corsa: a volte qualche variazione, a volte 10 chilometri in 32-33 minuti. Allenarmi per me è una necessità». Sulle pareti della sua casa che cosa c’è di sportivo? Schwazer risponde: «Niente. Neanche una cosa. Le mie medaglie sono dai miei genitori. Quella di Pechino in banca». Schwazer parla del suo allenatore, Sandro Donati. «E pensare che siamo pure diversi: lui è uno che è sempre in battaglia, tutta la sua vita è stata così, io no. Ma c’è un grande rispetto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 aprile 2023) Su Netflix è in onda la docuserie in quattro episodi dedicata a “Il caso Alex“, prodotta da Indigo Stories.parla della serie e della sua vita in un’intervista a Sportweek. «Mi sveglio intorno alle cinque e mezza. C’è da portare mia figlia Ida all’asilo. E così quello è l’unico momento per il mio allenamentino. Corsa: a volte qualche variazione, a volte 10 chilometri in 32-33 minuti. Allenarmi per me è una necessità». Sulle pareti della sua casa che cosa c’è di sportivo?risponde: «Niente. Neuna cosa. Le mie medaglie sono dai miei genitori. Quella di Pechino in banca».parla del suo allenatore, Sandro Donati. «E pensare che siamo pure diversi: lui è uno che èin battaglia, tutta la sua vita è stata così, io no. Ma c’è un grande rispetto ...

