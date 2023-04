Alexè il protagonista della serie su Netflix che racconta il suo incredibile caso. Dopo aver raccontato la sua storia nella redazione ...Alexlo racconta in questi giorni su Netflix e in questa nostra intervista cominciata con ... L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti :Sei già abbonato Accedi L'offerta scade tra ...Tempo: 38'02'52, appena quattrodal primato italiano. E' quasi la fine per Alex. Ciò che avviene dopo ha qualcosa che è fra il criminale il grottesco. L'allenatore Sandro Donati ...

Schwazer in 50 secondi: "Indurain, la bistecca e... zero social" Gazzetta

Da oggi su Netflix la docu-serie sul caso del campione olimpico di marcia Alex Schwazer: dalla squalifica per doping al ritorno con Sandro Donati, al secondo stop per doping con l’ipotesi del complott ...Dall'ex fidanzata Carolina Kostner alla squalifica per doping, tutta la storia privata e sportiva di Alex Schwazer ...