Schmidt | «Serve concretezza! Equilibrio con l’Inter | ma poi sconfitti»

(Di domenica 16 aprile 2023) Al termine della partita fra Chaves e Benfica, terminata con la sconfitta dei prossimi avversari europei del, ha parlato. Il tecnico parla di poca concretezza sotto porta ASPETTI DA MIGLIORARE ? Come, anche il Benfica ha perso prima del ritorno in Champions League. Terzo KO di fila, questa volta col Chaves (vedi articolo). Il tecnico Rogerha parlato in conferenza stampa nel post-partita: «Ogni partita è storia a sé. Abbiamo giocato in casa contro Porto e Inter, due grandi squadre, e sono state due partite equilibrate. Abbiamo perso perché gli avversari sono stati più concreti. Quello che ci manca è qualcosa che abbiamo dimostrato in quasi tutta la stagione: essere creativi nell’ultimo passaggio, trovare soluzioni e sfruttare le opportunità per segnare. Questo è ciò che dobbiamo ...

Roger Schmidt, tedesco, ingegnere meccanico, ex centrocampista dilettante, ha allenato anche in Cina: il pressing alla Klopp, la qualità portoghese. Ha già fatto male alla Juventus ...