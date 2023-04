Schlein torna in campo e attacca Meloni sui migranti: “E’ una vergogna” (Di domenica 16 aprile 2023) La leader del Pd in Toscana: «Ho imparato dal mondo cattolico». Il nodo del termovalorizzatore di Roma, il M5S prepara un Odg trappola Leggi su lastampa (Di domenica 16 aprile 2023) La leader del Pd in Toscana: «Ho imparato dal mondo cattolico». Il nodo del termovalorizzatore di Roma, il M5S prepara un Odg trappola

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Schlein torna in campo e attacca Meloni sui migranti: “E’ una vergogna” - Frances63186652 : @Agenzia_Ansa I 67enni italiani ancora in fonderia cantieri o fabbriche e i 30enni neri a delinquere a fare un ca… - Miramaremara : RT @SereScandellari: #Calenda e #Renzi ai ferri corti, #Meloni e #Salvini fanno #Monti e poco (e peggio) altro, la successora di #Letta #Sc… - m_cello84 : @matteorenzi anche, molto bello il 'massimalismo' della Schlein. si torna a votare PD!!! ????? - andrewsword2 : @RobertoMerlino1 @francodalmas10 Impossibile, sogni del maschilismo di sinistra, non si torna indietro dalla Meloni… -