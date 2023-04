Schlein fa la paladina dei migranti ma non vuole accoglierli nelle regioni rosse

Leggi su iltempo

(Di domenica 16 aprile 2023) La sinistra da caminetto, villetta in collina ed eskimo indosso non si smentisce mai. Radical chic fino al midollo, pronti ad accogliere migliaia di immigrati, ma contrari all'istituzione dei centri di permanenza per i rimpatri (i cosiddetti cpr). In particolar modo, quando il governo avanza l'idea di crearli(ormai poche). L'ennesima conferma di questa lenta e noiosa litania giunge ieri da Campi Bisenzio, popoloso comune in provincia di Firenze, che presto andrà al voto per eleggere il nuovo sindaco. «La mia opinione è quella già espressa dal presidente della Toscana, Eugenio Giani e dal segretario del Partito democratico toscano, Emiliano Fossi - ha sentenziato il neo segretario dem, Elly-. Cioè che non siamo d'accordo e quindi ci contrapponiamo a questa scelta». Queste le parole della ...